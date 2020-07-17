Скопье, , 05:14 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 16 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 830 человек было выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. При этом 42 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 8623 случая заражения, 399 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 16 июля в стране скончались восемь пациентов. 4607 пациентов уже излечились.

Наблюдается тенденция к переходу эпидемии на стадию плато — число активных случаев заражения начало снижаться, при этом число выздоравливающих возросло.

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