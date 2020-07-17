Вашингтон, , 04:23 — REGNUM В Соединенных Штатах за прошедшие сутки выявили более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

При этом агентство Reuters, ведущее собственный подсчет случаев COVID-19, утверждает, что за 16 июля в США выявили более 70 тысяч зараженных.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Соединенных Штатов превысило 3,56 млн. С начала пандемии в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 138 267 человек.