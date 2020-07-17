Петропавловск-Камчатский, , 04:11 — REGNUM На Камчатке медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, не получили дополнительные выплаты на сумму более 19 млн рублей. Нарушены права 222 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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В ходе прокурорской проверки установлено, что сотрудникам ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. М. Лукашевского» и ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» в полном объёме не произведены выплаты за работу с пациентами, у которых подтверждён коронавирус.

После вмешательства прокуратуры 222 медицинских работника получили причитающиеся им выплаты на общую сумму более 19 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Камчатки после жалобы медиков «Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского» на невыплату стимулирующих доплат за работу в условиях пандемии коронавируса, ответили, что право на гарантированные президентом допвыплаты имеют только медики из специально сформированных «коронавирусных бригад». Медики Камчатки считают, что власти не правы.