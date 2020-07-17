Москва, , 04:05 — REGNUM Версию об уничтожении тел убитых членов царской семьи при помощи серной кислоты опроверг следственный эксперимент, заявила 17 июля старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова в интервью «Известиям».

"Следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», — сказала она.

Ещё один эксперимент, по словам Молодцовой, опроверг доводы о том, что в маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела.

Представитель СК России дала интервью в канун 102-й годовщины гибели царской семьи. В нём она сообщила, что с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что генетическая экспертиза показала принадлежность семи из 11 останков тел к семейной группе Николая II.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин о «царских останках»: «Никаких сомнений быть не может»