Тирана, , 04:05 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 15 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 425 человек в стране было выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 46 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 3849 случаев заражения коронавирусом. 2137 человек уже излечились от COVID-19. Лечение проходят 1610 человек. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. 102 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое— за последние сутки.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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