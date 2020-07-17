Токио, , 03:54 — REGNUM В Японии за 16 июля было выявлено рекордное за последние три месяца число зараженных коронавирусом — 622 человека, сообщает агентство Kyodo.

Из них 286 приходятся на японскую столицу Токио. Всего с начала пандемии на территории Японии подтверждено 23 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, исключая зараженных пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess.

При этом в трех префектурах, находящихся рядом с Токио — Тиба, Канагава и Саитама — был зафиксирован резкий рост числа зараженных со времен отмены режима чрезвычайной ситуации.

Тем не менее, японское правительство пока не намерено сворачивать программу по стимулированию внутреннего туризма. По словам главы министерства по туризму Акабы Казуоси, действие госпрограммы начнется, как планировалось ранее — через неделю.

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