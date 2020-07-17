Благовещенск, , 03:42 — REGNUM В Амурской области единый государственный экзамен по обществознанию сдали 1746 выпускников. На ЕГЭ по химии пришли 383 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Обществознание является самым популярным экзаменом среди выпускников Приамурья. В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

Приём экзаменов по обществознанию и химии проходил в 57 специально оборудованных пунктах. ЕГЭ проводится при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, соблюдении правил безопасности для недопущения распространения коронавируса.

Результаты экзаменов, состоявшихся 16 июля, станут известны не позднее 30 июля.

Следующие ЕГЭ по биологии и иностранному языку состоятся 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.