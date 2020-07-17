Тегеран, , 08:38 — REGNUM 16 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа 198 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 13 608 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Она также отметила, что 230 608 человек из общего числа 267 061 человека, заражённого смертельным вирусом, выздоровели и выписались из больниц. Пресс-секретарь подчеркнула, что за последние сутки было выявлено 2500 новых случаев заражения. По её словам, 3471 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии.

Вспышка опасного вируса COVID-19 уже несколько месяцев поражает мир, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.