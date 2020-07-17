Благовещенск, , 03:27 — REGNUM В Амурской области за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрировали 2271 носителя SARS-CoV-2, полностью излечились 1094 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM областном правительстве.

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Наибольшее число инфицированных выявили в столице Амурской области — в Благовещенске 975 носителей коронавируса, на втором месте город Свободный — 523, на третьем Тында — 167.

За весь период пандемии в Приамурье умерли 32 пациента с коронавирусом.

В регионе провели более 140 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Амурской области приняли решение разрешить проводить плановую госпитализацию, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и ЭКО.