Буэнос-Айрес, , 03:11 — REGNUM Правительство Аргентины призвало жителей страны тщательней соблюдать все санитарные меры против распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении главы аргентинского минздарва.

Жителей Аргентины призвали также уделять особое внимание появлению симптомов ОРВИ и, в случае их выявления, уходить на самоизоляцию. Также аргентинцев призвали воздержаться от поездок по стране без особой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Аргентине был зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом нового типа. Только за одни сутки было выявлено 4250 инфицированных. Всего с начала пандемии в Аргентине подтвердили 111 160 случаев заражения SARS-CoV-2.

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