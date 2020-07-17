Богота, , 03:06 — REGNUM Решение отменить с 21 июля запрет на полеты внутри Колумбии принял колумбийский президент Иван Дуке. Об этом он заявил 16 июля в ходе своего выступления в столице страны Боготе.

По словам главы государства, первый рейс будет запущен из города Букараманга в город Кукута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии из-за ситуации с распространением коронавируса пролили до 1 августа общенациональный карантин.

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