Иерусалим, , 02:49 — REGNUM В Израиле число активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 25 035 к вечеру 16 июля, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Также за 16 июля скончались девять пациентов от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии число жертв осложнений COVID-19 в Израиле достигло 384 человек. Кроме того, за минувшие сутки в стране подтвердили еще 2391 случай заражения SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 46 059.

Отмечается, что среди пациентов, получающих лечение в медучреждениях Израиля, 202 находятся в тяжелом состоянии. Из них 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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