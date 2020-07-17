Сантьяго, , 02:33 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки умерли 104 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской республике достигло 7290 человек. Также за 16 июля в Чили выявили 2475 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране подтвердили 323 698 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Всего в Чили провели 1 351 904 теста на выявление коронавируса нового типа. Отмечается, что около 23,94% из них показали положительный результат.