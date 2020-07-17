Красноярск, , 02:29 — REGNUM В пятницу, 17 июля, в Красноярске будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:20 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 17 на 18 июля ожидается до +11 °C.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, порывы до 12 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В субботу, 18 июля, в Красноярске до +21 °C днём и до +10 °C ночью.

В воскресенье, 19 июля, в Красноярске ожидается до +21 °C днём. Ночью до +11 °C.

До конца недели в Красноярске ожидается малооблачная погода, без осадков.