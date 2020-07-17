Москва, 17 июля 2020, 02:05 — REGNUM Минкомсвязи РФ скорректировал график вывозных авиарейсов в Россию на период с 19 июля до 27 июля включительно. Обновленное расписание опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Эвакуационные рейсы на Родину для граждан России запланированы на 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 и 27 июля.
Расписание на период 19 — 22 июля, (время вылета указано местное):
19 июля состоятся рейсы Бишкек — Москва, 16:20.
20 июля состоятся рейсы Токио — Владивосток, 14:05; Бишкек — Екатеринбург, 21:00.
21 июля состоятся рейсы Душанбе — Москва, 08:00; Баку — Жуковский, время уточняется; Душанбе — Екатеринбург, время уточняется.
22 июля состоятся рейсы Каир — Москва, 10:40; Ларнака — Москва, 11:40.
С 23 по 27 июля также запланированы рейсы из городов Ош, Бишкек, Сеул, Манила, Ереван. Прилёты запланированы в города России Москва, Новосибирск, Владивосток, Жуковский, Ростов-на-Дону, Калуга.
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