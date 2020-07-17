Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Сообщения в Twitter продолжит оставлять президент США Дональд Трамп, несмотря на взлом аккаунтов организаций и знаменитостей в социальной сети, заявила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни 16 июля на брифинге.

По ее словам, помощник президента по коммуникациям в соцсетях Дэниел Скавино связался с Twitter по данной проблеме. Макинэни отметила, что аккаунт Трампа находится под защитой.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало разбирательство после взлома аккаунтов в Twitter, принадлежащих крупным американским компаниям и знаменитостям.

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