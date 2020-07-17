Бразилиа, , 01:17 — REGNUM В Бразилии общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более, чем на 45,4 тыс. и превысило 2 млн. Об этом вечером 16 июля сообщает бразильский минздрав.

По данным министерства, суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 составил 45 403 человека, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 2 012 151.

Также в Бразилии за сутки скончались 1322 пациента с COVID-19, а общее число смертей с начала эпидемии достигло 76 688. Выздоровели около 1,3 млн пациентов.

Отмечается, что крупнейшим очагом распространения инфекции в стране, занимающей второе место по числу заражений, по прежнему остаётся юго-восточный регион (штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс), где число инфицированных превышает 689 тысяч, а число умерших приближается к 35 тысячам.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных на территории Бразилии случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло более чем на 39 тысяч и превысило 1,966 млн.

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