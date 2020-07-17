Аккра, , 00:52 — REGNUM В Гане за прошедшие сутки подтвердили еще 695 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает ганская медицинская служба.

Таким образом общее количество выявленных с начала пандемий случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 26 125. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 осталось прежним — 139 человек.

Также за 16 июля в Гане выздоровели 759 пациентов. Всего с начала пандемии в стране с болезнью справились 22 270 человек. В настоящее время в Гане числятся 3716 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.