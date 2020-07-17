Москва, , 07:05 — REGNUM Возобновилось голосование на получение самой престижной премии в сфере туризма World Travel Awards, которое было приостановлено в связи с угрозой распространения COVID-19. Москва претендует на победу сразу в трех номинациях: «Лучшее туристское направление в Европе. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе». Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, комитет по туризму города Москвы заявлен в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе».

«Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями», — отметила Сергунина, добавив, что в 2019 году около 60% туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями.

Голосование открыто до 17 августа, а награждение лауреатов европейского этапа пройдет 28 сентября в Анталии (Турция). Гранд-финал впервые планируют провести в Москве в конце года как одно из крупнейших событий сферы туризма.

Наталья Сергунина напомнила, что в 2019 году Москва впервые стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город», опередив Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон.