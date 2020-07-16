Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Destiny 2 отложили релиз дополнения Beyond Light («За гранью света») на ноябрь 2020 года. Об этом 16 июля сообщил журнал PC Gamer.

Менеджер сообщества Bungie Дэвид Дагу пояснил, что создателям игры необходимо больше времени для доработки дополнения. Он добавил, что причиной возникших трудностей является формат удалённой работы из-за эпидемии коронавируса.

«Как всегда, наша цель — сделать самое крутое, самое интересное дополнение, которое мы только можем сделать для наших фанатов. С этой целью мы делаем то, что лучше для игры и переносим дату запуска», — написал он на странице, сообщив, что Beyond Light выйдет 10 ноября 2020 года.

Ранее Bungie планировала выпустить Beyond Light 22 сентября 2020 года. Анонсирующий трейлер разработчики выложили 9 июня на YouTube-канале проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчикам Destiny 2 удалось собрать за 4 часа $800 тысяч