Москва, , 23:18 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

В московской больнице Mos.ru

«В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве выявлен 231 801 случай заражения коронавирусом, в том числе 531 — за последние сутки. Скончался 4271 пациент с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 168 955 человек.