Женева, Швейцария, , 23:10 — REGNUM Свыше семи десятков экспертов направлены в Демократическую Республику Конго для борьбы с вирусом лихорадки Эбола, сообщило 16 июля африканское отделение Всемирной организации здравоохранения.

В ДР Конго, где периодически происходят вспышки Эболы, специалисты проводят вакцинацию, профилактику инфекции и осуществляют клиническую помощь.

По данным ВОЗ, в ДР Конго на текущий момент зарегистрировано 54 случая заболевания (51 подтвержденный и три вероятных), 21 летальный исход и 14 случаев выздоровления после 11-й вспышки Эболы.

Напомним, ранее, 15 июля, гуманитарный координатор ООН в ДР Конго Дэвид Маклахлан-Карр заявил, что ситуация с Эболой в республике является «чрезвычайной». Он призвал активнее бороться с вирусом.

Также по поводу 11-й вспышки Эболы в ДР Конго высказался два дня назад главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, назвав эту новую вспышку очень активной и вызывающей озабоченность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начавшаяся 1 августа 2018 г. в провинции Северное Киву десятая вспышка Эболы завершилась в ДР Конго 14 мая 2020 г. За этот период в республике заразились 3470 человкек, из которых 2287 умерли.

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