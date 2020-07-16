Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition. Об этом 16 июля сообщил портал IGN.

Компания пояснила, что этот шаг является частью её стратегии перехода к консолям следующего поколения. При этом она отметила, что производство Xbox One S будет продолжено и устройство будет и далее продаваться во всех странах мира.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft планирует запустить свой облачный игровой потоковый сервис xCloud в сентябре 2020 года. Компания отметила, что после старта в его библиотеке появятся 100 игр из каталога Xbox Game Pass.

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