Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Популярный стример Dr Disrespect (Гай Бэйм) опубликовал небольшое видео, которое может намекать на его возможное возвращение после того, как сервис Twitch навсегда заблокировал его аккунт. Ролик был выложен 16 июля на Twitter-странице стримера.

В видео показано, как камера в течение минуты под музыку в стиле 80-х прилижается к Dr Disrespect, который стоит на фоне спортивной машины. При этом зрители могут слышать слова«Это не в моей власти» и «Вы никогда не сможете отобрать силу моей души». Всего за два часа после публикации ролик набрал более 2,5 млн просмотров.

https://twitter.com/drdisrespect/status/1283822525525311488

Напомним, ранее Twitch по неизвестной причине заблокировал аккаунт Dr Disrespect, который сотрудничал с платформой с момента её запуска. Администрация сервиса отказалась называть причину блокировки стримера, с которым она недавно подписала эксклюзивный контракт.

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