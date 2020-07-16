Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.

«В качестве меры предосторожности… мы предприняли следующий шаг: заблокировали все аккаунты, которые пытались изменить пароль в течение последних 30 дней», — говорится в сообщении компании.

В компании также предупредили, что разблокировка аккаунтов, которые пострадали при масштабном взломе, может занять «дополнительное время».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на страницах ряда крупных американских компаний, политиков и знаменитостей в Twitter появились сообщения, в которых их владельцам предлагалось перевести средства в криптовалюте на указанный взломщиками счёт.

В числе компаний и знаменитостей, чьи аккаунты, вероятно, подверглись атакам — Apple, Uber, Джо Байден, Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама и другие. Взломщики успели получить не менее $110 тыс.

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