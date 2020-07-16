Париж, , 21:50 — REGNUM Разработчики игры Assassin's Creed Valhalla выложили в сеть новый трейлер под названием Eivor’s Fate. Ролик был опубликован 16 июля на YouTube-канале Ubisoft North America.

Видео посвящено главному герою будущей игры Ubisoft. «Судьба унесёт Эйвора далеко от дома, в разрозненную страну власти, мистиков и легенд», — написала администрация канала в комментарии к видео.

Релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на 17 ноября 2020 года на платформах Xbox One, Playstation 4, ПК и Stadia. Ранее разработчики сообщили, что геймеры смогут в любой момент менять пол главного героя настройках главного меню.

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