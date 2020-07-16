Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Microsoft объявила, что её игровой облачный потоковый сервис xCloud будет запущен в сентябре 2020 года. Об этом 16 июля сообщил портал Screen Rant.

Компания также сообщила, что после запуска в библиотеке xCloud появятся 100 игр, которые сейчас присутствуют в каталоге Xbox Game Pass. Издание отметило: это в частности означает, что с самого старта xCloud в его библиотеке будут игры серии Halo.

Сервис xCloud позволит играть в игры Xbox на разных устройствах под управлением операционных систем Android и iOS, при наличии соединения с сетью с достаточной скоростью передачи данных. Сервис Xbox Game Pass компании Microsoft считается чем-то вроде аналога Netflix в индустрии видеоигр.

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