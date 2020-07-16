Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Компания Electronic Arts выпустила «брифинг» для будущих игроков Star Wars: Squadrons. Он был опубликован 16 июля на странице сайта издателя, посвящённой игре.

В материале присутствуют подробные описания каждого истребителя и его основных функций, кроме того, геймеры могут узнать о новой системе управления питанием, о четырёх классах пилотов и многом другом.

Ожидается, что релиз игры состоится 2 октября 2020 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Ранее разработчики сообщили, что в симуляторе будет отсутствовать режим от третьего лица. Они пояснили, что что корабли будут иметь полнофункциональную кабину, благодаря которой этот режим будет не нужен.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Star Wars: Squadrons объяснили отсутствие режима от третьего лица