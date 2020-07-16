Екатеринбург, , 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 17 июля начнётся традиционный «царский» крестный ход. Он приурочен к очередной годовщине со дня расстрела бывшего императора Николая II, членов его семьи и слуг.

В 23:30 по местному времени на площади перед Храмом-на-Крови стартует традиционная божественная литургия. Завершится она примерно в 02:30 17 июля, и сразу начнётся шествие. Участники крестного хода пройдут до монастыря на Ганиной яме. Возглавит его митрополит Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, Романовы были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года. Это произошло в доме Ипатьева. В 1977 году дом был снесён, а в 2003-м на его месте построили Храм-на-Крови.