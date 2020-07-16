Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Челябинской области крупный пожар угрожал населённому пункту Журавлиное. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Тушение лесного пожара Mchs.gov.ru

Пламя полыхало в Октябрьском лесничестве и распространилось на 42 гектара, а затем перешло в стадию верхового пожара. Огонь был в полутора километрах от деревни. Но пожарные смогли отстоять населённый пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области осложняется ситуация с природными пожарами. Также в регионе уже больше недели стоит аномальная жара.