Красногорск, , 20:12 — REGNUM На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье могут повысить разрешённую скорость до 150 км/час, однако это имеет смысл только при снижении допустимого нештрафуемого порога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил генеральный директор ООО «МВС Груп» Егений Соболев.

«Сейчас нештрафуемый порог превышения скорости составляет +20 километров в час. Это привело к тому, что водители не считают превышение до 20 км/ч нарушением, а воспринимают как некий допустимый коридор, хотя это прямо противоречит ПДД», — заявил Соболев.

«По нашей статистике, практически все водители превышают скорость в пределах 20 км/ч, а более 90% всех нарушений скорости находятся в пределах 20−40 км/ч», — подчеркнул он.

Таким образом, по его словам, с изменением скоростного лимита до 150 км/ч фактическая скорость приблизится к 170 км/ч.

При этом скорость является одним из главных факторов смертности при ДТП: только за первые пять месяцев 2020 года на дорогах Подмосковья было зафиксировано более 10 млн нарушений, связанных с превышением скорости.

«Мы считаем, что вместе с увеличением скоростного лимита необходимо пересмотреть этот нештрафуемый порог в сторону его уменьшения. Если мы берём во внимание опыт европейских стран, в которых также установлены высокие скорости передвижения на трассах, то следует помнить, что там допустимый порог превышения составляет один-три км/ч. Безопасное увеличение лимита скоростного движения в Подмосковье возможно только в том случае, если допустимый нештрафуемый порог будет снижен хотя бы до 10 км/час», — указал Соболев.

4 июля председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил о планах поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. По его словам, на многих трассах с разрешенной скорость 130 км/ч автомобилисты развивают 150 км/ч и так. По мнению Петушенко, Россия «заслуживает» иметь трассы с более высоким скоростным ограничением.