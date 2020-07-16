Вашингтон, , 20:05 — REGNUM В Соединенных Штатах расследование предполагаемого взлома аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter ведет Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом 16 июля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на страницах ряда крупных американских компаний и знаменитостей в Twitter появились сообщения, в которых их владельцам предлагалось перевести средства в криптовалюте на указанный взломщиками счёт.

В числе компаний и знаменитостей, чьи аккаунты вероятно подверглись атакам — Apple, Uber, Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама и другие.

Известно, что до того как контроль над страницами был восстановлен и хакерская информация с них была удалена, взломщики успели получить не менее $110 тыс.

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