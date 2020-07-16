Москва, , 20:04 — REGNUM Власти Москвы предоставляют общественности реальную статистику по коронавирусу, ничего не скрывая от людей, заявил 16 июля мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Собянин «Возьмём смертность, умерших никуда не спрячешь. Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто всё публикуем».

Также прозрачной является и статистика по числу заболевших, тем более что люди делятся информацией друг с другом, так что скрывать было бы бессмысленно и неправильно.

Собянин отметил, что благодаря точности предоставляемой жителям Москвы эпидемиологической картины «люди начали понимать, что существует реальная опасность, стали ответственно соблюдать карантин, самоизоляцию, носить маски и перчатки».

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Напомним, в Москве к настоящему моменту выявлен 231 801 случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом 168 955 человек излечились, а 4258 умерли

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