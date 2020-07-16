Берн, , 19:56 — REGNUM Число зараженных коронавирусом превысило в Швейцарии 33,2 тыс. человек, сообщает 16 июля Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки на территории Швейцарии выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом.

С начала пандемии всего в стране от COVID 19 скончались 1688 человек.

Было проведено 708 370 тестов на коронавирус, из них 8044 — за последние сутки.

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