Нарьян-Мар, , 19:28 — REGNUM Нарьян-Марский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении работника охранного предприятия «Святогоръ», пустившего в детский сад убийцу.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружного суда, было установлено, что 31 октября 2019 года охранник детского сада «Сказка» дистанционно открыл дверь и впустил в здание постороннего, не установив личность и цели визита. В результате посторонний беспрепятственно поднялся на второй этаж здания детского сада, зашёл в спальню, где отдыхали дети, и убил шестилетнего мальчика.

Работник охранного предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённых в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 36-летний убийца ребенка был признан невменяемым. Суд приговорил его к принудительному лечению.