Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Компания Microsoft и студия 343 Industries опубликовали в Twitter новый тизер ПК-версии игры Halo: Infinite. Ролик был выложен 16 июля на странице Xbox.

В коротком видео показано, как на боевой костюм наносится гравировка в виде числа 117. «Ваша легенда делает его большим, чем просто число», — такой надписью администрация страницы сопроводила ролик.

https://twitter.com/Xbox/status/1283748356083208192

Поклонники франшизы знают, что 117 — это номер главного героя игры Джона-117, который был участником проекта по созданию суперсолдат SPARTAN-II и впоследствии стал первым и единственным командиром подразделения «Спартанцы».

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