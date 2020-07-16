Рим, , 19:14 — REGNUM Число умерших в результате заражения коронавирусом за последние сутки выросло в Италии на 20 и достигло 35 017 человек, сообщает 16 июля министерство здравоохранения страны.

При этом общее количество случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 230 и составило 243 736.

Днём ранее итальянские власти сообщали о 13 жертвах COVID-19 за сутки.

Число пациентов, признанных выздоровевшими от коронавируса в Италии достигло 196 246.

В отделениях интенсивной терапии остаются 53 человека.

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