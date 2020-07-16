Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store бесплатно раздаёт популярную ролевую видеоигру Torchlight 2. Очередная еженедельная акция сервиса стартовала сегодня, 16 июля, на сайте сервиса.

Геймеры смогут получить бесплатную копию второй части Torchlight до 23 июля 2020 года. Это игра в жанре action-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера), разработкой которой занималась студия Runic Games, а изданием компания Perfect World.

Ранее Epic Games Store передумал раздавал бесплатно игру Conan Exiles. Администрация не объяснила причины решения, лишь сообщила, что позже игра появится в библиотеке сервиса и геймеры смогут её приобрести.

Читайте ранее в этом сюжете: Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles