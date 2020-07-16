Рим, , 18:55 — REGNUM По данным на вечер четверга, 16 июля, в Италии умерли 35 017 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 13), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 196 246 человек, за день этот показатель увеличился на 230 (днем ранее — на 575).

Число подтвержденных носителей выросло на 230 (днем ранее — на 163). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 736. В настоящее время заражены 12 473 человека — на 20 меньше, чем днем ранее.