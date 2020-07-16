Воронеж, , 18:52 — REGNUM Режим безопасного поведения продлён в Воронежской области до 26 июля, решение принято 16 июля на заседании регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Режим самоизоляции в регионе продлен до 26 июля. Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет продолжается», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 июля в регионе разрешена работа музеев и библиотек, с 20 июля смогут работать рестораны и кафе — пока работают только летние веранды.

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