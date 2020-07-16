Воронеж, , 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев ослабил ограничения в регионе, внеся соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности, сообщили 16 июля в пресс-службе правительства региона.

В частности, с 16 июля открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Также с 20 июля разрешена работа кафе и ресторанов — при условии соблюдения требований Роспотребнадзора, в частности, c расстановкой столов не ближе 1,5 м друг к другу.

В то же время закрытыми пока останутся театры, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, аттракционы и фуд-корты, запрещена работа кальянных и курение кальяна в ресторанах, барах, кафе. В торговых центрах также запрещено проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области была разрешена работа торговых центров, а также летних площадок ресторанов и кафе.

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