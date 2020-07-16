Бергамо, Италия, , 18:39 — REGNUM Коронавирус являлся непосредственной причиной смерти 89% умерших носителей вируса в Италии, таковы данные совместного исследования национальной службы статистики Istat и национального Высшего института здравоохранения, опубликованные в четверг, 16 июля.

Врачи и статистики проанализировали чуть менее 5000 случаев смерти носителей коронавируса.

По данным на 15 июля, в Италии умерли 34 997 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 13 (днем ранее — на 17). Выздоровели 196 016 человек, за день этот показатель увеличился на 575 (днем ранее — на 335). Число подтвержденных носителей выросло на 163 (днем ранее — на 114). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 506. В настоящее время заражены 12 493 человека — на 426 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.