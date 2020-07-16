Улан-Батор, , 18:37 — REGNUM В Монголии у 16-летнего подростка заподозрили заражение бубонной чумой, сообщает 16 июля Синьхуа.

Отмечается, что подросток из провинции Говь-Алтай 14 июля съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы. После этого у него поднялась температура. Сейчас он находится в изоляции в местной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые случай бубонной чумы в Монголии выявили 30 июня. Тогда в аймаке Ховд обнаружили двух пациентов с подозрением на бубонную чуму, позже, 4 июля, в аймаке Баян-Улгий зарегистрирован еще один аналогичный случай.

В понедельник, 13 июля, в сомоне Тугруг аймака Говь-Алтай от бубонной чумы скончался 15-летний подросток.

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