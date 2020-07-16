Бишкек, , 18:22 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения передала министерству здравоохранения Киргизии крупную партию средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус. Киргизия Med.kg

В состав гуманитарного груза общей стоимостью $508 тысяч (около 36 млн рублей) вошли: 46 000 защитных лицевых щитков, 14 600 защитных очков, 57 000 медицинских халатов и 150 000 респираторных масок стандарта N95.

Отмечается, что гуманитарная помощь предоставлена по просьбе правительства Киргизии в рамках мер по реагированию на пандемию COVID-19.

Минздрав республики обещает распределить полученные от ВОЗ средства индивидуальной защиты между столичными и региональными медицинскими учреждениями.