Ростов-на-Дону, , 18:19 — REGNUM В Ростовской области вновь ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 16 июля, Дон накроет двухдневный шторм.

Экстренное предупреждение объявлено в связи надвигающимися дождями и грозовыми ливнями, которые будут сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра до 20−24 метров в секунду. Стихия разгуляется в Ростовской области в течение двух дней — утром и до конца суток 17 июля, а также ночью и утром 18 июля. При этом стоит учесть, что непогода ряд территорий региона может обойти стороной.

Спасатели призывают жителей Ростовской области быть внимательными и осторожными, а также максимально исключить пребывание на улице.