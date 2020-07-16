Москва, , 18:18 — REGNUM Около четырёх тысяч граждан России возвращены на родину из-за рубежа вывозными авиарейсами за прошедшую неделю. Об этом сообщила на брифинге 16 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пассажиры в самолете Петр Данилов © ИА Красная Весна

По её словам, всего за период с начала пандемии в Россию из других стран специальными рейсами вернулись уже порядка 55 тысяч человек, около 45 тысяч из которых вернулись рейсами российских авиаперевозчиков.

Захарова также сообщила, что МИД удалось найти возможности для вывоза российских граждан из Африки, где они оказались «в самых непростых условиях, в фактической изоляции от всего остального мира в связи с мировым локдауном».

В настоящее время организуются рейсы для вывоза граждан России из Ганы, Камеруна, Кении, Либерии, Танзании, Уганды, уточнила представитель МИД.