Тамбов, , 18:07 — REGNUM Клирик Тамбовской епархии, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского Тамбова скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается в телеграм-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«16 июля 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 66 году жизни скончался клирик Тамбовской епархии протоиерей Иоанн Кубинец, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского г. Тамбова», — говорится в сообщении рабочей группы.

По данным на утро 16 июля в Тамбовской области был подтвержден 5401 случай заражения коронавирусом, 4284 выздоровели. Скончались 30 пациентов.