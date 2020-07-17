Москва, , 01:43 — REGNUM Законопроект, внесенный в Государственную думу сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен, если верить пояснительной записке, на соблюдение интересов ребенка. Почему в данном случае ни о каком приоритете интересов ребенка речи и быть не может, объясняет автор ИА REGNUM, судья в почётной отставке Людмила Виноградова.

Пикет против ювенальной юстиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

Достаточно представить себе несколько ситуаций, которые могут возникнуть, если данный законопроект заработает в полную силу закона. Например, сейчас органам опеки до отобрания ребенка из семьи необходимо иметь на руках акт исполнительного органа власти. По новым правилам органы опеки будут иметь право отбирать ребенка без лишения родителей родительских прав.

Это дает лазейки для «ускоренного» отобрания ребенка без достаточных на то оснований. И самое возмутительное в этом законопроекте, что он как будто нарочно игнорирует работу, уже проведенную экспертами, которые работали под руководством Елены Мизулиной. Почему вместо того, чтобы закрыть «дыры» в имеющемся законодательстве, Клишас и Крашенинников фактически пытаются узаконить имеющиеся несовершенства в законодательстве?

Читайте подробности в статье Людмилы Виноградовой «Детство без родителей. Зачем законотворцы наступают на старые грабли?».