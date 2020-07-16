Москва, , 17:52 — REGNUM Следственный комитет России располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения на убийство. Об этом 16 июля заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, данные преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах. Работа осложнялась тем, что лица, которые были осведомлены о произошедшем, в большинстве своем «были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», добавила она.

Петренко уточнила, что Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также на покушение на убийство Александра Смольного. Преступления могут быть связаны с продвижением бизнес-интересов Фургала, считают в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал был задержан 9 июля по дороге на работу. В этот же день его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Решением Московского городского суда Фургал отправлен под стражу в «Лефортово» на два месяца.

Отметим, что жители Хабаровского края пятый день выходят на несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала.

Как заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая побывала в камере у Фургала, к главе региона незадолго до помещения в «Лефортово» якобы поступали требования уйти с должности губернатора Хабаровского края.

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