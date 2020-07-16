Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM В Екатеринбурге Белая башня будет отреставрирована. На проект реставрации выделен международный грант в размере $180 тыс., пишут СМИ.

Деньги выделил благотворительный Фонд Гетти (США). Победители конкурсного отбора на получение грантов были названы 15 июля. Партнерами проекта по сохранению исторического объекта стали арх-группа PODELNIKI, которая объединяет юных архитекторов-энтузиастов Екатеринбурга, а также архитектурное бюро «Рождественка». Деньги гранта будут направлены на углублённое обследование объекта и на создание программы по его сохранению. Итогом станет проект реставрации.

Отметим, водонапорная башня была построена в 1931 году. Она снабжала водой соцгород завода «Уралмаш». С 1960-х объект не использовался по своему назначению и пришёл в упадок. Является памятником промышленного конструктивизма и одним из символов Екатеринбурга.